ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Раді пропонують ввести "військову цензуру" видатків: про що мова

П'ятниця 21 лютого 2025 15:52
UA EN RU
У Раді пропонують ввести "військову цензуру" видатків: про що мова Фото: Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні потрібно запровадити військову цензуру видатків. Сьогодні країна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як пояснив Гетманцев, причина турбулентності полягає у тому, що сьогодні підтримка від стратегічних партнерів не є гарантованою. Через це, попри відносну забезпеченість фінансами у 2025-му, зростає невизначеність щодо наступного року і надалі насамперед мірою вичерпання інструменту ERA.

За його словами, для розв'язання цього питання необхідно:

  • жорстко припинити тінь та корупцію;
  • оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців за фактичними надходженнями; ввести "військову цензуру" видатків;
  • не допускати безглуздого витрачання коштів.

"Тільки від роботи податкової ми маємо у 2025 році, не напружуючись, отримати плюс 4 млрд доларів від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше", - зазначив він.

У тому ж числі Гетманцев наголосив на тому, що українці повинні "подорослішати" й "припинити толерувати ухилення від оподаткування", оскільки сьогодні ситуація не менш складна й небезпечна, ніж у 2022-му.

Нагадаємо, ще торік, у 2024-му, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут наголошував на тому, що Україна повинна "перезапустити" економіку, оскільки від її стану залежить рівень податків та робота людей, а відповідно - донати та забезпечення Сил оборони.

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, своєю чергою, пояснював, як має бути влаштована воєнна економіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України Верховна рада
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні