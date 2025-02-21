У Раді пропонують ввести "військову цензуру" видатків: про що мова

В Україні потрібно запровадити військову цензуру видатків. Сьогодні країна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як пояснив Гетманцев, причина турбулентності полягає у тому, що сьогодні підтримка від стратегічних партнерів не є гарантованою. Через це, попри відносну забезпеченість фінансами у 2025-му, зростає невизначеність щодо наступного року і надалі насамперед мірою вичерпання інструменту ERA.

За його словами, для розв'язання цього питання необхідно:

жорстко припинити тінь та корупцію;

оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців за фактичними надходженнями; ввести "військову цензуру" видатків;

не допускати безглуздого витрачання коштів.

"Тільки від роботи податкової ми маємо у 2025 році, не напружуючись, отримати плюс 4 млрд доларів від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше", - зазначив він.

У тому ж числі Гетманцев наголосив на тому, що українці повинні "подорослішати" й "припинити толерувати ухилення від оподаткування", оскільки сьогодні ситуація не менш складна й небезпечна, ніж у 2022-му.