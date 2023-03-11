"Московія" замість "Росії": Зеленський відповів на петицію про перейменування РФ

Електронна петиція на сайті президента України з пропозицією офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московію" набрала потрібну кількість голосів, і глава держави Володимир Зеленський відреагував на ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-служб у президента України.

У відповіді зауважується, що правові основи відносин щодо назви географічних об'єктів, до яких належать і держави, регулюються Законом України №2604-IV від 2005 року "Про географічні назви".

Крім того, ця пропозиція має і міжнародно-правові аспекти.

У цьому контексті Зеленський нагадав, що статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН було розроблено та опубліковано перелік країн та регіонів, який містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди (використовуються для статистичних цілей Статистичним ООН Секретаріату ООН), та їх тризначні алфавітні коди (визначені Міжнародною Організацією зі Стандартизації, ISO).

"Таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного

опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на

можливі міжнародно-правові наслідки.", - йдеться у відповіді.

Президент звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням

"комплексно опрацювати" ініціативу, у тому числі із залученням

наукових установ. Пізніше - сповістити про результати "мене та автора петиції".

Обґрунтування ініціативи

Авторка петиції 22/170958-еп Валерія Шахворостова запропонувала офіційно перейменувати назву "росія" на "московія", а також замінити термін "російська" на "московський", "російська федерація" на "московська федерація".

На її думку, повернення історичної назви "Московія" стане "потужним інформаційним ходом на міжнародному рівні", а також призведе до розвіювання кремлівських міфів з приводу історичного минулого народу РФ і стане "важливим кроком в інформаційній війні, який допоможе Україні перемогти".

Також вона звернула увагу, що назва "Росія" існує лише 301 рік.