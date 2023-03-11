"Московія" замість "Росії": Зеленський відповів на петицію про перейменування РФ
Електронна петиція на сайті президента України з пропозицією офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московію" набрала потрібну кількість голосів, і глава держави Володимир Зеленський відреагував на ініціативу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служб у президента України.
У відповіді зауважується, що правові основи відносин щодо назви географічних об'єктів, до яких належать і держави, регулюються Законом України №2604-IV від 2005 року "Про географічні назви".
Крім того, ця пропозиція має і міжнародно-правові аспекти.
У цьому контексті Зеленський нагадав, що статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН було розроблено та опубліковано перелік країн та регіонів, який містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди (використовуються для статистичних цілей Статистичним ООН Секретаріату ООН), та їх тризначні алфавітні коди (визначені Міжнародною Організацією зі Стандартизації, ISO).
"Таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного
опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на
можливі міжнародно-правові наслідки.", - йдеться у відповіді.
Президент звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням
"комплексно опрацювати" ініціативу, у тому числі із залученням
наукових установ. Пізніше - сповістити про результати "мене та автора петиції".
Обґрунтування ініціативи
Авторка петиції 22/170958-еп Валерія Шахворостова запропонувала офіційно перейменувати назву "росія" на "московія", а також замінити термін "російська" на "московський", "російська федерація" на "московська федерація".
На її думку, повернення історичної назви "Московія" стане "потужним інформаційним ходом на міжнародному рівні", а також призведе до розвіювання кремлівських міфів з приводу історичного минулого народу РФ і стане "важливим кроком в інформаційній війні, який допоможе Україні перемогти".
Також вона звернула увагу, що назва "Росія" існує лише 301 рік.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив заборону окремих символів РФ після війни.
Також додамо, що в березні в ООН висловили думку, що деколонізація Росії є неминучою, і пророкують розпад РФ на дрібні суб'єкти.
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