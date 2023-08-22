У Раді пропонують віддавати виплати полонених їх сім'ям

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9638, поданий великою групою депутатів.
Законопроектом пропонується:
Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.
Також пропонується:
За даними Мінфіну, грошові виплати військовослужбовцям були найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету України. За 7 місяців 2023 року виплати становили майже 520 млрд гривень за сім місяців 2023 року, або третину всіх видатків.
Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.