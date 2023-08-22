В Раде предлагают отдавать выплаты пленных их семьям

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9638, поданный большой группой депутатов.
Законопроектом предлагается:
Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.
Также предлагается:
По данным Минфина, денежные выплаты военнослужащим являлись крупнейшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета Украины. За 7 месяцев 2023 года выплаты составили почти 520 млрд. гривен за семь месяцев 2023 года, или треть всех расходов.
После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.