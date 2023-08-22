ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді пропонують віддавати виплати полонених їх сім'ям

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 11:45
UA EN RU
У Раді пропонують віддавати виплати полонених їх сім'ям Фото: до Ради внесли проект закону щодо виплат полоненим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9638, поданий великою групою депутатів.

Законопроектом пропонується:

  • збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їх сім’ям.

Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Також пропонується:

  • уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
  • уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
  • удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Витрати бюджету на військових

За даними Мінфіну, грошові виплати військовослужбовцям були найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету України. За 7 місяців 2023 року виплати становили майже 520 млрд гривень за сім місяців 2023 року, або третину всіх видатків.

Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада виплати
NEWS
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам