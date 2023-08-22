ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде предлагают отдавать выплаты пленных их семьям

Украина, Вторник 22 августа 2023 11:45
UA EN RU
В Раде предлагают отдавать выплаты пленных их семьям Фото: в Раду внесли проект закона о выплате пленным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9638, поданный большой группой депутатов.

Законопроектом предлагается:

  • сохранение денежного довольствия рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Также предлагается:

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Расходы бюджета на военных

По данным Минфина, денежные выплаты военнослужащим являлись крупнейшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета Украины. За 7 месяцев 2023 года выплаты составили почти 520 млрд. гривен за семь месяцев 2023 года, или треть всех расходов.

После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада виплати
NEWS
Европа предоставит новую военную помощь Украине: Зеленский рассказал детали
Европа предоставит новую военную помощь Украине: Зеленский рассказал детали
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям