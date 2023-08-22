В Раде предлагают отдавать выплаты пленных их семьям

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9638 , поданный большой группой депутатов.

Законопроектом предлагается:

сохранение денежного довольствия рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Также предлагается:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Расходы бюджета на военных

По данным Минфина, денежные выплаты военнослужащим являлись крупнейшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета Украины. За 7 месяцев 2023 года выплаты составили почти 520 млрд. гривен за семь месяцев 2023 года, или треть всех расходов.

После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.