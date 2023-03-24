У Раді пропонують спростити оформлення статусу учасника бойових дій

Зміни полягають у тому, аби відповідальні органи витребовували необхідні документи для надання статусу учасника бойових дій, якщо такі документи не були подані особою, щодо якої приймається рішення.

При цьому в законопроекті уточнюється, що відповідальний орган або особа, які володіють необхідними документами, зобов’язані надати відповідь на запит не пізніше, ніж через 30 днів.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, практика свідчить про те, що військовослужбовці мають низку перешкод для оформлення такого статусу учасника бойових дій, зокрема через витребування компетентними органами переліку документів, частина з яких навіть може не вимагатися законодавством.

"Зважаючи на те, що здебільшого захисники, які звернулися до відповідних комісій для оформлення статусу ветерана, продовжують проходити військову службу, вони часто не мають змоги з’являтися до компетентних органів на вимогу принести документи, яких бракує для оформлення статусу", - йдеться в документі.

Так, наприклад, на гарячій лінії ГО "Юридична сотня" було зафіксовано майже 600 звернень військовослужбовців, які стикнулися з проблемами оформлення статусу УБД від 24 лютого 2022 року. Ще майже 300 звернень стосувалися бюрократичних перешкод в процесі оформлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника/захисниці.

"Тобто, особи, які перебувають в морально виснажливих життєвих обставинах, мають дбати про подолання бюрократичних перепон для реалізації власного законного права", - йдеться в записці.