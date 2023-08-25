ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Раді пропонують розділити повноваження АРМА між ФДМУ та НАЗК

П'ятниця 25 серпня 2023 16:00
UA EN RU
В Раді пропонують розділити повноваження АРМА між ФДМУ та НАЗК Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Юлія Бойко

Народний депутат Ярослав Железняк вважає, що повноваження Агентства з розшуку та менеджменту активів слід розділити між Фондом держмайна України та НАЗК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю нардепа.

На запитання про ефективність роботи агентства Железняк зазначив, що АРМА створювалася як справді необхідний інструмент з розшуку та продажу активів. Однак нині агентство втратило довіру, ставши інструментом в низці корупційних скандалів.

"Що таке АРМА? В ідеальному світі цей орган потрібен. Але що відбувається насправді? І я на ТСК озвучив всю цю інформацію, передавши у відповідні правоохоронні органи. Як працює АРМА? Проговорили, продали, вкрали, по нашим розрахункам, 500 мільйонів. Там історії і схеми 2010 року", - заявив народний депутат.

Він також додав, що не вважає ефективним реформувати АРМА. А єдиний вихід збереження закріплених за агентством функцій – це розділити їх.

"Якщо орган вже прогнив, важко його реформувати. Його треба ліквідувати, історію з продажем і управлінням передати у Фонд держмайна. Історію з розшуком - передати в НАЗК", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення голови АРМА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФДМУ АРМА Верховна рада
NEWS
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші