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В Раде предлагают разделить полномочия АРМА между ФГИУ и НАПК

Пятница 25 августа 2023 16:00
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В Раде предлагают разделить полномочия АРМА между ФГИУ и НАПК Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат Ярослав Железняк считает, что полномочия Агентства по розыску и менеджменту активов следует разделить между Фондом госимущества Украины и НАПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью нардепа.

На вопрос об эффективности работы агентства Железняк отметил, что АРМА создавалась как действительно необходимый инструмент по розыску и продаже активов. Однако в настоящее время агентство потеряло доверие, став инструментом в ряде коррупционных скандалов.

"Что такое АРМА? В идеальном мире этот орган нужен. Но что происходит на самом деле? И я на ВСК озвучил всю эту информацию, передав в соответствующие правоохранительные органы. Как работает АРМА? Проговорили, продали, украли, по нашим расчетам, 500 миллионов. Там истории и схемы 2010 года", - заявил народный депутат.

Он также добавил, что не считает эффективным реформирование АРМА. А единственный выход сохранения закрепленных за агентством функций – разделить их.

"Если орган уже прогнил, трудно его реформировать. Его нужно ликвидировать, историю с продажей и управлением передать в Фонд госимущества. Историю с розыском - передать в НАПК", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении главы АРМА.

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