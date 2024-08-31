Раді пропонують дозволити Державний Гімн "із заміною словосполучення": про що йдеться

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект №11519 і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні доволі масово порушується закон "Про Державний Гімн України" - коли його виконують із відхиленням від затвердженого на законодавчому рівні тексту.

Йдеться передусім про заміну під час виконання словосполучення "браття МОЛОДІЇ" на "браття УКРАЇНЦІ".

"Причому з відхиленням від затвердженого у законі... тексту виконують "головну пісню країни" і абсолютна більшість народних депутатів України в парламенті, коли акапельно виконується Гімн України на початку засідання", - уточнюється в документі.

Зазначається, що у публічній площині також дуже багато версій Гімну (у виконанні знаних і навіть знакових українських співаків), де слово "молодії" замінене словом "українці". Непоодинокими є і випадки, коли Гімн виконується з таким відхиленням на офіційних заходах.

З огляду на таку ситуацію, законопроект №11519 пропонує своєрідний "компроміс" - доповнити статтю 2 закону "Про Державний Гімн України" новим абзацом такого змісту: "При виконанні Державного Гімну України, як виняток, допускається, заміна словосполучення "браття молодії" на "браття українці".

Основне про проект закону

Проект закону №11519 про внесення змін до статті 2 закону "Про Державний Гімн України" щодо синхронізації його норм з реаліями та сталою практикою публічного застосування було зареєстровано у Верховній Раді 23 серпня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Георгій Мазурашу (член депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під керівництвом Олени Шуляк.

Проект закону №11519 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

27 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом) - однак не раніше дня, наступного за днем припинення чи скасування в Україні воєнного стану.

При цьому Кабінету міністрів у місячний строк (із дня набрання чинності цим законом) необхідно буде: