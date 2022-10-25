У Раді пропонують брати відбитки пальців у іноземців: у кого саме і навіщо

До Ради внесли законопроект, яким пропонується брати відбитки пальців у іноземців та осіб без громадянства в обов'язковому порядку за низки умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до документа.
Згідно з пояснювальною запискою, до закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" необхідно внести зміни. Зокрема, пропонується доповнити документ новим розділом, у якому визначити мету надання біометричних даних та встановити перелік випадків обов'язкового надання біометричних даних іноземцем та особою без громадянства.
У пояснювальній записці зазначається, що такі заходи враховуватимуть як належний захист прав іноземців та осіб без громадянства, так і інтереси національної безпеки України.
"Станом на сьогодні питання біометричної ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства врегульовано лише частково", - пояснює ініціатор законопроекту у записці.
За даними ВР, документ уже було передано на розгляд профільного комітету.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада ухвалила законопроект про електронне резидентство. Документ підтримали 252 нардепи.
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