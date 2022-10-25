В Раде предлагают брать отпечатки пальцев у иностранцев: у кого именно и зачем

Согласно пояснительной записке, в закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" необходимо внести изменения. В частности, предлагается дополнить документ новым разделом, в котором определить цель предоставления биометрических данных и установить перечень случаев обязательного предоставления биометрических данных иностранцем и лицом без гражданства.

В пояснительной записке отмечается, что такие меры будут учитывать как надлежащую защиту прав иностранцев и лиц без гражданства, так и интересы национальной безопасности Украины.

"По состоянию на сегодняшний день вопросы биометрической идентификации и верификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства урегулированы лишь частично", - объясняет инициатор законопроекта в записке.

По данным ВР, документ уже был передан на рассмотрение профильного комитета.