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У Раді прогнозують негативну реакцію Заходу на порушення Конституції, пов'язане з мобілізацією

П'ятниця 12 січня 2024 09:56
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У Раді прогнозують негативну реакцію Заходу на порушення Конституції, пов'язане з мобілізацією Фото: народний депутат Юлія Яцик (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Ініціатива Кабінету міністрів щодо запровадження посилених мобілізаційних заходів змусить українців шукати шляхи нелегального виїзду з країни та, як наслідок, спровокує зростання корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позафракційного народного депутата Юлію Яцик.

За її словами, нинішні законодавчі ініціативи щодо мобілізації містять певні неузгодженості. Проте, зважаючи на те, що поданий Кабміном проект закону відкликано, має бути подано новий законопроект із зауваженнями і Генерального штабу, і Міноборони, і депутатів профільного комітету. Яцик пояснила, що жорстка мобілізація спровокує низку проблем, з якими державі буде важко впоратися.

Нардеп переконана, що жорстка мобілізація неодмінно призведе до нового відтоку населення, який найчастіше стане нелегальним та корумпованим.

"Жорстка мобілізація однозначно спровокує не лише відтік населення – легальним та нелегальним засобами, а ще у нас з'являться і неконтрольовані додаткові джерела збагачення. Наразі під час розгляду та під час роботи Тимчасової слідчої комісії з порушення прав військовослужбовців до нас надходить інформація про те, що на блокпостах за невручення повістки людина платить. Тобто з нього вимагають тисячу гривень... Крім того, це й додаткові несанкціоновані збагачення членів ВЛК, які там можуть домальовувати певні діагнози для того, щоб людина була заповзятливою до мобілізації. Ну і військкомів, у тому числі", - пояснила вона.

До того ж, вважає народний депутат, українські біженці, які раніше виїхали з країни, зовсім не захочуть повертатися назад.

"Зараз усі соціальні мережі вибухнули відео: а навіщо повертатися? Чи є якісь додаткові умови, чи є якісь, можливо, пільги у податках для тих людей, хто бажає повернутися, чи якісь там кредити, чи ще щось. Нічого такого немає, немає програм для людей, які вимушено залишили Україну, особливо з тимчасово окупованих територій, коли залишили там взагалі все. Для них не лише немає програми, їм ще навіть урізали виплати", - наголосила парламентар.

Водночас Яцик не має сумнівів, що країни Заходу негативно відреагують на порушення Конституції України, пов'язане з посиленою мобілізацією.

"Західні партнери можуть відреагувати негативно на заклик людей до мобілізації, тому що на це вони і виділяють зброю та засоби, але вони можуть негативно відреагувати на здійснення цього з порушенням Конституції", - сказала вона.

Вона також додала, що на сьогодні в українському бюджеті недостатньо коштів для проведення нових мобілізаційних заходів, тим більше якщо говорити про призов до армії додаткових 500 тисяч українців.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. У документі уряд, зокрема, пропонував знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Однак законопроект викликав критику з боку опозиції, а омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що деякі пропозиції документа суперечать Конституції. Після цього в парламентському комітеті з оборони вирішили обговорити зміни до законопроект разом з військовим керівництвом.

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