В Раде прогнозируют негативную реакцию Запада на нарушение Конституции, связанное с мобилизацией

По ее словам, нынешние законодательные инициативы касательно мобилизации содержат определенные несогласованности. Тем не менее, учитывая то, что поданный Кабмином проект закона отозван, должен быть подан новый законопроект с замечаниями и Генерального штаба, и Минобороны, и депутатов профильного комитета. Яцык пояснила, что жесткая мобилизация спровоцирует ряд проблем, с которыми государству будет тяжело справиться.

Нардеп убеждена, что жесткая мобилизация непременно приведет к новому оттоку населения, который зачастую станет нелегальным и коррумпированным.

"Жесткая мобилизация однозначно спровоцирует не только отток населения – легальным и нелегальным способами, а еще у нас появятся и неконтролируемые дополнительные источники обогащения. Сейчас во время рассмотрения и во время работы Временной следственной комиссии по нарушению прав военнослужащих к нам поступает информация о том, что на блокпостах за невручение повестки человек платит. То есть, с него требуют тысячу гривен… Кроме того, это и дополнительные несанкционированные обогащения членов ВЛК, которые там могут дорисовывать определенные диагнозы для того, чтобы человек был предприимчив к мобилизации. Ну, и военкомов, в том числе", - пояснила она.

Вдобавок ко всему, считает народный депутат, украинские беженцы, ранее выехавшие из страны, и вовсе не захотят возвращаться обратно.

"Сейчас все социальные сети взорвались видео: а для чего возвращаться? Есть ли какие-то дополнительные условия, есть ли какие-то, возможно, льготы в налогах для тех людей, кто желает вернуться, или какие-то там кредиты, или еще что-то. Ничего такого нет, нет программ для людей, которые вынужденно покинули Украину, особенно с временно-оккупированных территорий, когда оставили там вообще все. Для них не только нет программы, им еще даже урезали выплаты", - подчеркнула парламентарий.

Вместе с тем Яцык не сомневается, что страны Запада негативно отреагируют на нарушение Конституции Украины, связанное с усиленной мобилизацией.

"Западные партнеры могут отреагировать негативно на призыв людей к мобилизации, потому что на это они и выделяют оружие и средства, но они могут негативно отреагировать на осуществление этого с нарушением Конституции", - сказала она.

Она также добавила, что сейчас в украинском бюджете недостаточно средств для проведения новых мобилизационных мероприятий, тем более, если говорить о призыве в армию дополнительных 500 тысяч украинцев.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. В документе правительство, в частности, предлагало снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Однако законопроект вызвал критику со стороны оппозиции, а омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые предложения документа противоречат Конституции. После этого в парламентском комитете по обороне решили обсудить изменения в законопроект вместе с военным руководством.