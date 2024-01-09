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У Раді припустили, що буде з військовою кампанією на фронті у 2024 році

Україна, Вівторок 09 січня 2024 10:11
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У Раді припустили, що буде з військовою кампанією на фронті у 2024 році Фото: голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (sluga-narodu.com)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

У 2024 році на фронті боку України буде більше асиметричних дій. Боротьба з російськими окупантами - це не війна однієї чи навіть декількох військових кампаній. Жодна з них остаточно не забезпечуватиме перемогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"На мою думку, з нашого боку буде більше асиметричних дій, решту сказати не можу. Але ми маємо бути готовим до того, що російсько-української війна - це не війна однієї чи навіть декількох військових кампаній, жодна з них остаточно не забезпечуватиме перемогу", - сказав Завітневич.

Він зазначив, що це реалії, які необхідно сприймати з розумінням і щоденними спільними зусиллями наближати перемогу.

"Немає у світі такої сили, що могла б зламати національний спротив українського народу, його прагнення до волі та мужність відстояти власну державу", - додав голова комітету.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Авдіївському напрямку на Донеччині. Минулої доби сталося 67 бойових зіткнень.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.

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