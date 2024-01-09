В Раде предположили, что будет с военной кампанией на фронте в 2024 году
В 2024 году на фронте стороны Украины будет больше асимметричных действий. Борьба с российскими оккупантами - это не война одной или нескольких военных кампаний. Ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
"По моему мнению, с нашей стороны будет больше асимметричных действий, остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война - это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу", - сказал Завитневич.
Он отметил, что это реалии, которые необходимо воспринимать с пониманием и ежедневными совместными усилиями приближать победу.
"Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", - добавил глава комитета.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага на Авдеевском направлении в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.
В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.
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