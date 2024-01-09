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В Раде предположили, что будет с военной кампанией на фронте в 2024 году

Украина, Вторник 09 января 2024 10:11
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В Раде предположили, что будет с военной кампанией на фронте в 2024 году Фото: глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (sluga-narodu.com)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В 2024 году на фронте стороны Украины будет больше асимметричных действий. Борьба с российскими оккупантами - это не война одной или нескольких военных кампаний. Ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"По моему мнению, с нашей стороны будет больше асимметричных действий, остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война - это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу", - сказал Завитневич.

Он отметил, что это реалии, которые необходимо воспринимать с пониманием и ежедневными совместными усилиями приближать победу.

"Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", - добавил глава комитета.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага на Авдеевском направлении в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.

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