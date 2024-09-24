У Раді пояснили, чому вже зараз треба створювати програми відновлення для громад

Вона зазначила, що оновлена Державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року, зміни до якої Уряд затвердив у минулому місяці,містить три стратегічні цілі і сім оперативних, досягнення яких можливе за рахунок виконання 163 завдань за 20 напрямами. Допомогти громадам у створенні стратегій свого розвитку можуть саме програми комплексного відновлення, відповідно розробити їх потрібно невідкладно.

"Якісно розроблена ПКВ є основою для містобудівної документації, інших планувальних документів, зокрема стратегій розвитку. Це свого роду вхідні дані для створення більш стратегічних документів. Відтак, створюючи ПКВ громади не лише планують своє відновлення, а і подальший розвиток", - наголосила Шуляк.

В оцінці ризиків і потенціалу програма комплексного відновлення враховує, зокрема, і екологічні проблеми, заміновані території, і відтік населення, і руйнування житла, транспортної, критичної інфраструктури тощо. Готуючи програму, місцева влада ніби сканує свою територію, її потенціал та можливості, зокрема економічні, соціальні, екологічні, транспортні, логістичні тощо, а узагальнення зібраної інформації дає зрозуміти, яких заходів в першу чергу потребує громада, тобто допомагає визначити пріоритети відбудови, пояснила парламентарка.

За її словами, перевага наявності ПКВ у цьому напрямку полягає у тому, що в процесі її створення збираються і аналізуються, зокрема, ефективне використання простору, стала міська мобільність, безбар'єрність, інклюзивність, енергоефективність та екологічність. Інтеграція цих підходів у майбутні проєкти також допоможе громадам залучати фінансування від донорів, зокрема в рамках коштів Ukraine Facility.

"“Я розумію, що містобудівна документація знаходиться у плачевному стані, як і стратегії розвитку громад. Тому у нас попереду багато роботи спільної роботи, до якої важливо долучати і експертне середовище, так і ГО і громадськість взагалі. Одним з найкращих інструментів для цього є саме ПКВ, оскільки вона передбачає аналіз містобудівної документації та визначення її актуальності – у цьому розділі можна обґрунтувати пропозиції щодо доцільності зміни функціонального призначення територій, перенесення об’єктів виробничої сфери тощо", - підсумувала голова комітету містобудування.

Нагадаємо, в межах Першого компоненту плану Ukraine Facility українські громади отримають понад 1 млрд євро на потреби відбудови та відновлення. Ці кошти розподілятимуться відповідно до пріоритетів, визначених громадами в рамках децентралізаційної реформи.

Як повідомлялося, у березні 2024 року уряд затвердив план заходів реалізації децентралізаційної реформи за результатами широких публічних консультацій з громадськістю та міжнародними партнерами. Востаннє схожий документ ухвалювався десять років тому, на старті децентралізаційної реформи. Цей план синхронізований з програмою Ukraine Facility і визначає ключові точки відновлення, зростання територіальних громад у період війни та у повоєнні роки.