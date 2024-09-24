В Раде объяснили, почему уже сейчас нужно создавать программы восстановления для общин

Она отметила, что обновленная Государственная стратегия регионального развития до 2027 года, изменения к которой Правительство утвердило в прошлом месяце, содержит три стратегические цели и семь оперативных, достижение которых возможно за счет выполнения 163 задач по 20 направлениям. Помочь общинам в создании стратегий своего развития могут именно программы комплексного обновления, соответственно разработать их нужно безотлагательно.

"Качественно разработанная ПКВ является основой для градостроительной документации, других планировочных документов, в частности, стратегий развития. Это своего рода входные данные для создания более стратегических документов. Следовательно, создавая ПКВ общины не только планируют свое восстановление, но и дальнейшее развитие", - подчеркнула Шуляк.

В оценке рисков и потенциала программа комплексного обновления учитывает, в частности, и экологические проблемы, заминированные территории, и отток населения, и разрушение жилья, транспортной, критической инфраструктуры и т.д. Готовя программу, местные власти будто сканируют свою территорию, ее потенциал и возможности, в частности экономические, социальные, экологические, транспортные, логистические и т.д., а обобщение собранной информации дает понять, какие меры в первую очередь нуждается в обществе, то есть помогает определить приоритеты восстановления, пояснила парламентария. .

По ее словам, преимущество наличия ПКВ в этом направлении заключается в том, что в процессе ее создания собираются и анализируются, в частности эффективное использование пространства, стала городская мобильность, безбарьерность, инклюзивность, энергоэффективность и экологичность. Интеграция этих подходов в будущие проекты также поможет обществу привлекать финансирование от доноров, в частности в рамках средств Ukraine Facility.

"Я понимаю, что градостроительная документация находится в плачевном состоянии, как и стратегии развития общин. Поэтому у нас впереди много работы совместной работы, к которой важно приобщать и экспертную среду, так и ОО и общественность вообще. Одним из лучших инструментов для этого является именно ПКВ, поскольку она предусматривает анализ градостроительной документации и определение ее актуальности - в этом разделе можно обосновать предложения о целесообразности изменения функционального назначения территорий, переносе объектов производственной сферы и т.д.", - подытожила председатель комитета градостроительства.

Напомним, в рамках Первого компонента плана Ukraine Facility украинские общины получат более 1 млрд евро на нужды восстановления и восстановления. Эти средства будут распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами в рамках децентрализационной реформы.

Как сообщалось, в марте 2024 года правительство утвердило план мероприятий по реализации децентрализационной реформы по результатам широких публичных консультаций с общественностью и международными партнерами. В последний раз подобный документ принимался десять лет назад, на старте децентрализационной реформы. Этот план синхронизирован с программой Ukraine Facility и определяет ключевые точки восстановления, роста территориальных общин в период войны и послевоенные годы.