У Раді пояснили, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю

Для України не доступні закупівлі зразків закордонного високотехнологічного озброєння. Причиною цього є, зокрема, обмеження щодо експорту даних видів зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата Єгора Чернєва в ефірі телеканалу "Ми - Україна".
Відповідаючи на запитання журналістів, чому країна не може закуповувати на Заході, приміром, крилаті ракети дальнього радіуса дії "Томагавк", політик зазначив, що для високотехнологічного озброєння завжди встановлені "жорсткі експортні обмеження".
"Тому що hi-tec, це високі технології, які мають бути захищені країною-виробником", - розповів він.
Нардеп пояснив, що такі обмеження застосовуються для того, щоб дані види зброї не копіювали, та "щоб вони не потрапили до рук ворога".
"Тому ось всі ці високотехнологічні речі передаються досить жорстко, з контролем, тільки з погодженням країни-виробника", - додав Чернєв.
Нагадаємо, Україна виробляє власне далекобійне озброєння, і йдеться не лише про далекобійні дрони. Наприклад, ще минулого року повідомлялося, що спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун".
В березні цього року американське видання The Washington Post писало, що Україна вже виробляє ракети із дальністю понад 640 км та аналог високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.
Перед тим в Мінстратегпромі розповіли про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів". А наприкінці червня гендиректор "Укроборонпрому" заявив, що країна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.
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