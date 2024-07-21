У Раді пояснили, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю

Відповідаючи на запитання журналістів, чому країна не може закуповувати на Заході, приміром, крилаті ракети дальнього радіуса дії "Томагавк", політик зазначив, що для високотехнологічного озброєння завжди встановлені "жорсткі експортні обмеження".

"Тому що hi-tec, це високі технології, які мають бути захищені країною-виробником", - розповів він.

Нардеп пояснив, що такі обмеження застосовуються для того, щоб дані види зброї не копіювали, та "щоб вони не потрапили до рук ворога".

"Тому ось всі ці високотехнологічні речі передаються досить жорстко, з контролем, тільки з погодженням країни-виробника", - додав Чернєв.