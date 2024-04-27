У Раді пояснили, чому треба переглянути тариф на світло для населення

Складна ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі, вимагає перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка.

"Довгий час енергетики в Україні були у дуже складному становищі, вони потребують великих грошей. І ці гроші, у тому числі мій прогноз - будуть і через тарифну політику (перегляд тарифу для населення, - ред.), якась частина грошей буде залучатися", - сказав він.

Кучеренко пояснив, що зараз вартість електроенергії для населення нижче ніж для промисловості, бо фактично бізнес платить за населення.

"Будь-який бізнес платить по 6-7 гривень за кВт-г. Ці гроші дають можливість тримати (рівень тарифу, - ред.) для населення на рівні 2,64 гривні, бо населення нижче собівартості споживає, а бізнес значно вище собівартості споживає. Тому працюючий бізнес - запорука того, що в нас ціна може триматися на тому рівні, що вона є", - додав він.

Нардеп підкреслив, що наразі Міністерство енергетики дійсно прораховує можливі варіанти перегляду тарифу на світло, але фінальне рішення за Урядом.