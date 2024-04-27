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В Раде объяснили, почему нужно пересмотреть тариф на свет для населения

Суббота 27 апреля 2024 18:44
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В Раде объяснили, почему нужно пересмотреть тариф на свет для населения Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сложная ситуация в энергетике, возникшей в результате массированных ударов по энергосистеме, требует пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко.

"Долгое время энергетики в Украине были в очень сложном положении, они нуждаются в больших деньгах. И эти деньги, в том числе мой прогноз - будут и из-за тарифной политики (просмотр тарифа для населения, - ред.), какая-то часть денег будет привлекаться", - сказал он.

Кучеренко объяснил, что сейчас стоимость электроэнергии для населения ниже, чем для промышленности, потому что фактически бизнес платит за население.

"Любой бизнес платит по 6-7 гривен за кВт-ч. Эти деньги дают возможность держать (уровень тарифа, - ред.) для населения на уровне 2,64 гривны, потому что население ниже себестоимости потребляет, а бизнес значительно выше себестоимости потребляет. Поэтому работающий бизнес - залог того, что у нас цена может держаться на том уровне, что она есть", - добавил он.

Нардеп подчеркнул, что Министерство энергетики действительно просчитывает возможные варианты пересмотра тарифа на свет, но финальное решение по Правительству.

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Верховная рада
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