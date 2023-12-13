В Раді повторно звернулися до Опімаха з приводу зупинки видобутку газу "Укрнафтобурінням"

Кучеренко при цьому повідомив, що отримав від Опімаха "відписку, в якій не наведено відповіді на жодне з поставлених мною конкретних питань".

"Ніхто навіть не ставить під сумнів необхідність виконання судового рішення. Але питання не до рішення, а до підстав його винесення. Чому пан Опімах не проінформував Кабмін, РНБО, ДБР тощо щодо негативних наслідків для держави у вигляді повної зупинки видобутку Укрнафтобурінням та зупинки сплати мільярдів податків у разі задоволення позову ДГН на виконання листа ДБР? Чому не відкликав позовні вимоги чи не клопотав про зупинення, чи перерив у судовому розгляді з огляду на такі негативні можливі наслідки?" - додає нардеп.

За його словами, це неповага до інституту парламентаризму, тому негайно спрямовує повторне звернення і вимагатиме відповідей "на конкретні поставлені питання".

"Суспільство має знати правду і у чиїх інтересах діяв пан Опімах та його підлеглі! І була це службова недбалість, або державна зрада. Також спрямую аналогічне звернення до Голови Уряду щодо вжиття заходів реагування з огляду на підпорядкованість Держгеонадра Кабінету міністрів", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни.

Як повідомлялось, в кінці листопада цього року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.