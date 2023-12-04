За зупинкою "Укрнафтобуріння" може стояти Злочевський, - нардеп

"Ну задумайтеся: "націоналізувати" компанію "Укрнафтабуріння", яка видобувала там до 1 млрд кубів газу, віддати її в повне управління повністю державної "Укрнафти" з дуже мутною системою управління з боку держави, заявити про ефективне управління цим активом і потім… програти суд по ліцензії - щоби що?!", - запитує парламентар.

При цьому нардеп назвав можливу причину цієї надзвичайної, на його думку, "події, яка має право на існування".

"Можливо керівник "Укрнафти" навіть до кінця не зрозумів, що відбувається - "в темну", так би мовити. Через зупинку видобутку газу на крупному Сахалінському родовищі Україна недорахується 1 мільярду кубів блакитного палива. А за газовою диверсією проти України стоїть ексміністр і магнат часів Януковича Микола Злочевський", - зазначив обранець з посиланням на проінформовані джерела.

"Схоже пан Злочевський не лише відкупився від кримінальної відповідальності, але й налагодив нові бізнесові звʼязки з представниками влади, що дозволять йому не тільки компенсувати вимушені витрати на нещодавню угоду з НАБУ, але й заробити нові величезні статки через нову корупційну схему. - продовжує нардеп. - Річ у тому, що після скасування "Укрнафтобуріння" судом ліцензії на видобуток, законодавчий механізм передбачає виключно продаж її через новий біржовий аукціоні. А це не один і не два місяці, а потім довготривалий процес буріння нових свердловин, або домовлятися з екс-власниками або управителем УНБ щодо продажу існуючої інфраструктури. Але є в законодавстві деякі прогалини, коли ліцензію можливо передати по спрощеній процедурі, компанії, яка вже здійснює видобуток на площі, що межує з ділянкою, або здійснювала її дослідження. А недалеко від "Сахалінського" здійснює видобуток "Бурісма", яка належить нещодавно знятому з розшуку екс-міністру втікачу. І якщо він отримає в такий спосіб скасовану ліцензію, то стане найбільшим газовидобувником в країні".

Він також додав, що для захоплення Сахалінського родовища (після скасування чинного спецдозволу УНБ) достатньо лише рішення Держгеонадра про задоволення заяви надрокористувача про внесення змін до його чинного спецдозволу на видобуток вуглеводнів у зв'язку з розширенням меж ділянки надр на прилеглу ділянку не більше як на 50% та за трьох умов:

- наявність протоколу ДКЗ (про вивчені поклади що виходять за межі ділянки і знаходяться на суміжній ділянці);

- суміжну ділянку не передано у користування;

- суміжну ділянку не виставлено на аукціон.

"Ймовірно, без сприяння вищого керівництва держави і керівника "Укрнафти" Сергія Корецького, судового рішення про анулювання ліцензії не відбулося б. І тепер зрозумілою є реальна мета забрати "Укрнафтобуріння" в АРМА, бо звільнені поспіхом юристи УНБ ніколи б не допустили винесення цього судового рішення", — підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, в кінці листопада цього року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння".

Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.