В Раде повторно обратились к Опимаху из-за остановки добычи газа "Укрнафтобурінням"

Кучеренко при этом сообщил, что получил от Опимаха "отписку, в которой не приведены ответы ни на один из поставленных мной конкретных вопросов".

"Никто даже не ставит под сомнение необходимость исполнения судебного решения. Но вопрос не к решению, а к основаниям его вынесения. Почему господин Опимах не проинформировал Кабмин, СНБО, ГБР и т.п. относительно негативных последствий для государства в виде полной остановки добычи Укрнафтобурінням и остановки уплаты миллиардов налогов в случае удовлетворения иска ДОН на выполнение письма ГБР? Почему не отозвал исковые требования или не ходатайствовал об остановке, или перерыв в судебном разбирательстве ввиду таких негативных возможных последствий?" - добавляет нардеп.

По его словам, это неуважение к институту парламентаризма, потому немедленно направляет повторное обращение и потребует ответов "на конкретные поставленные вопросы".

"Общество должно знать правду и в чьих интересах действовал господин Опимах и его подчиненные! И была это служебная халатность, или государственная измена. Также направлю аналогичное обращение к председателю правительства относительно принятия мер реагирования с учетом подчиненности Госгеонадра Кабинета министров", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнафтобурінням", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны.

Как сообщалось, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.