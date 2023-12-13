В Раде повторно обратились к Опимаху из-за остановки добычи газа "Укрнафтобурінням"
Народный депутат, первый заместитель председателя комитета ТЭК Алексей Кучеренко повторно обратился к главе Госгеонадра Роману Опимаху по поводу остановки добычи газа "Укрнафтобурінням".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facbeook нардепа.
Как известно, "Укрнафтобуріння" было лишено лицензии (специального разрешения) на добычу газа на Сахалинском месторождении. Разрешение было отменено по решению суда.
"Государственная "Укрнафта" должна обеспечить эффективное управление УНБ и добыть для газового баланса страны от 0,6 до 1,0 млрд кубов газа, что составляет до 5 процентов его объема... Суд в Украине это "святое" - это тема отдельной дискуссии, вернее Но я направил ряд простых вопросов руководителю "Госгеонадра" господину Опимаху, чтобы выяснить мотивацию его действий. , - чтобы наносить удар по газовому балансу воюющей страны", - написал парламентарий.
Кучеренко при этом сообщил, что получил от Опимаха "отписку, в которой не приведены ответы ни на один из поставленных мной конкретных вопросов".
"Никто даже не ставит под сомнение необходимость исполнения судебного решения. Но вопрос не к решению, а к основаниям его вынесения. Почему господин Опимах не проинформировал Кабмин, СНБО, ГБР и т.п. относительно негативных последствий для государства в виде полной остановки добычи Укрнафтобурінням и остановки уплаты миллиардов налогов в случае удовлетворения иска ДОН на выполнение письма ГБР? Почему не отозвал исковые требования или не ходатайствовал об остановке, или перерыв в судебном разбирательстве ввиду таких негативных возможных последствий?" - добавляет нардеп.
По его словам, это неуважение к институту парламентаризма, потому немедленно направляет повторное обращение и потребует ответов "на конкретные поставленные вопросы".
"Общество должно знать правду и в чьих интересах действовал господин Опимах и его подчиненные! И была это служебная халатность, или государственная измена. Также направлю аналогичное обращение к председателю правительства относительно принятия мер реагирования с учетом подчиненности Госгеонадра Кабинета министров", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнафтобурінням", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны.
Как сообщалось, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.
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