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У Раді повідомили, за яких умов заблокують Telegram

Фото: голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин.

"Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір", - сказав він.

Як значив депутат, "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

"Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Телеграму? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства.", - сказав Юрчишин.

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась.

Щодо конкретних шляхів до санкцій проти Telegram, то потрібно пройти цілий шлях. "Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення це РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Чи її можна задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим", - додав Юрчишин.

Використання Telegram в Україні

За даним опитування фонду "Демократичні ініціативи", найбільше українці цікавляться в Інтернеті інформацією про війну з Росією (81%).

Основними джерелами інформації про щоденні новини для опитаних українців є Youtube (41%), місцеві Telegram-канали (39%), загальнонаціональні Telegram-канали (37%), Facebook (36%), інші люди (35%) та телемарафон "Єдині новини" (38%).

Telegram був заснований у серпні 2013 року Павлом Дуровим, російським підприємцем, який також є засновником соціальної мережі "ВКонтакте". Станом на 1 квітня 2024 року Telegram має 900 мільйонів активних користувачів щомісяця.

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