В Раде сообщили, при каких условиях заблокируют Telegram

"Для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию - решение СНБО по санкциям, например. А для этого должна произойти какая-то серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор", - сказал он.

Как значил депутат, "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".

"Имеем ли мы 100% гарантию, что это Дуров владелец Телеграмма? По его словам, да. А он, на самом деле, мало что говорит. К тому же, нет информации о том, что Дуров отказался от российского паспорта. Он сейчас является гражданином ОАЭ, но это не предусматривает отказ от российского гражданства.", - сказал Юрчишин.

По его словам, истории, когда Telegram блокирует то, что не в пользу России, демонстрируют, что коммуникация у основателя компании Павла Дурова с путинским режимом, возможно, и осталась.

Что касается конкретных путей к санкциям против Telegram, то нужно пройти целый путь. "То есть фиксация проблем, фиксация того, что сеть не работает, фиксация вызовов, которые у нас стоят для национальной безопасности, вынесение это СНБО, решение СНБО, указ президента, ведение действия указа президента. Остается ли эта карта на столе? Да. Можно ли ее задействовать? Да, если какой-то удар по нашей информационной безопасности будет очень болезненным", - добавил Юрчишин.

Использование Telegram в Украине.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", больше всего украинцы интересуются в Интернете информацией о войне с Россией (81%).

Основными источниками информации о ежедневных новостях для опрошенных украинцев являются Youtube (41%), местные Telegram-каналы (39%), общенациональные Telegram-каналы (37%), Facebook (36%), другие люди (35%) и телемарафон "Единые" новости" (38%).

Telegram был основан в августе 2013 года Павлом Дуровым, российским предпринимателем, также основателем социальной сети "ВКонтакте". По состоянию на 1 апреля 2024 года Telegram имеет 900 миллионов активных пользователей ежемесячно.