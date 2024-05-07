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У Раді пообіцяли карати працівників ТЦК за порушення прав людини

Архівне фото: нардеп Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час проведення мобілізації не повинні порушувати права людини, бо за це на них очікує покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, безперечно, що в процесі здійснення мобілізаційних заходів порушувати права людини, право на недоторканність приватного життя, право на власність, яке не обмежується воєнним станом, не можна.

"І тут будь-які заходи мають здійснитися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність це те, що взагалі не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану", - пояснив нардеп.

Він уточнив, що бувають випадки, які набувають не тільки суспільного розголосу, але на них реагують правоохоронні органи, якщо в діях представників ТЦК і СП є ознаки правопорушення чи то кримінальні, чи то адміністративні, а далі вони реєструються й розслідується. 

"Дуже багато представників ТЦК СП після таких скандальних випадків порушення прав людини, вони просто перестають бути представниками ТЦК СП і відправляються в бойові підрозділи", - додав Веніславський.

Скандальні випадки під час роботи представників ТЦК

За час проведення в Україні мобілізації неодноразово траплялися ситуації, коли представники ТЦК і СП могли порушувати закон. Тому правоохоронці проводять розслідування за кожним таким фактом і звітують про виконану роботу.

Приміром торік правоохоронці повідомили про підозру в тортурах і незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату.

А в січні 2024 року правоохоронці закінчили розслідування щодо двох співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернополя. Їх звинувачують у катуванні мобілізованих.

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