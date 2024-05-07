В Раде пообещали наказывать работников ТЦК за нарушение прав человека

По его словам, бесспорно, что в процессе осуществления мобилизационных мероприятий нарушать права человека, право на неприкосновенность частной жизни, право на собственность, которое не ограничивается военным положением, нельзя.

"И здесь любые меры должны осуществиться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения", - пояснил нардеп.

Он уточнил, что бывают случаи, которые приобретают не только общественную огласку, но на них реагируют правоохранительные органы, если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения то ли уголовные, то ли административные, а дальше они регистрируются и расследуется.

"Очень много представителей ТЦК СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека, они просто перестают быть представителями ТЦК СП и отправляются в боевые подразделения", - добавил Вениславский.

Скандальные случаи во время работы представителей ТЦК

За время проведения в Украине мобилизации неоднократно случались ситуации, когда представители ТЦК и СП могли нарушать закон. Поэтому правоохранители проводят расследование по каждому такому факту и отчитываются о проделанной работе.

К примеру, в прошлом году правоохранители сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата.

А в январе 2024 года правоохранители закончили расследование в отношении двух сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернополя. Их обвиняют в пытках мобилизованных.