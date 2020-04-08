Ради поддержки промышленности требуется госфинансирование экономики, - эксперт

Фото: Владимир Панченко (День)

По мнению Панченко, с целью поддержки промышленности, правительство должно направить в экономику около 10 млрд долларов

В условиях кризиса правительство должно поддержать промышленность, в частности металлургическую отрасль, в которой ожидается значительное падение. В экономику нужно влить около 10 млрд долларов. Об этом заявил директор КП "Агентство развития Днепра" Владимир Панченко, передает РБК-Украина.

"Падение ВВП неотвратимо по металлургии. Что касается зерновых культур, там в зависимости от урожайности, но в них будет достаточно стабильная ситуация", - сказал Панченко.

По его мнению, с целью поддержки промышленности, правительство должно направить в экономику около 10 млрд долларов, что позволит преодолеть последствия кризиса, вызванного эпидемией.

"Самый лучший вариант, правительство должно к этому прийти, мне кажется, он придет, - это 10% от ВВП должно быть действительно финансовое смягчения. То есть, надо сейчас дополнительно в экономику внести финансов примерно 10 миллиардов долларов. Я думаю, если это будет сделано, то мы будем на уровне развитых стран в том смысле, как мы будем входить в кризис или как мы будем выходить", - считает Панченко.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.

В свою очередь директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что главной задачей правительства в условиях кризиса является сохранение рабочих мест и стимулирование создания новых, для чего необходимо поддержать бизнес