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Задля підтримки промисловості потрібне держфінансування економіки, - експерт

Новини » Промисловість     08.04.2020 - 18:05
Задля підтримки промисловості потрібне держфінансування економіки, - експерт
Фото: Володимир Панченко (День)

На думку Панченко, з метою підтримки промисловості, уряд має спрямувати в економіку близько 10 млрд доларів

В умовах кризи уряд має підтримати промисловість, зокрема металургійну галузь, в якій очікується значне падіння. В економіку потрібно влити близько 10 млрд доларів. Про це заявив директор КП "Агентство розвитку Дніпра" Володимир Панченко, передає РБК-Україна.

"Падіння ВВП невідворотно по металургії. Що стосується зернових культур, там в залежності від урожайності, але в них буде досить стабільна ситуація", - сказав Панченко.

На його думку, з метою підтримки промисловості, уряд має спрямувати в економіку близько 10 млрд доларів, що дозволить подолати наслідки кризи, спричиненої епідемією.

"Найкращий варіант, уряд повинен до цього прийти, мені здається, він прийде, - це 10% від ВВП повинно бути дійсно фінансове пом'якшення. Тобто, треба зараз додатково в економіку внести фінансів приблизно 10 мільярдів доларів. Я думаю, якщо це буде зроблено, то ми будемо на рівні розвинутих країн у тому сенсі, як ми будемо входити в кризу чи як ми будемо виходити", - вважає Панченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що у нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малому бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки.

Своєю чергою директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін вважає, що головним завданням уряду в умовах кризи є збереження робочих місць і стимулювання створення нових, для чого необхідно підтримати бізнес

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