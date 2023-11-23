У Раді оцінили ймовірність ухвалення податку для таксистів та кур’єрів

"Це вже називають "Стригти кур'єрів Глово".... Ні, я думаю, що цей законопроект має мінімальні шанси на ухвалення", - сказала вона, відповідаючи на питання про цей проект.

Норми законопроекту на таксистів та кур’єрів

У жовтні у Верховній раді зареєстрували проект закону №10166 щодо спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Його авторами є є голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), його заступник Ярослав Железняк ("Голос") та інші депутати.

Автори проекту зазначають, що за даними Держстату, у 2021 році приблизно 3,06 млн фізичних осіб (19,5% від загальної кількості робочої сили) визначали себе як неофіційно зайнятих, тобто таких осіб, що працюють не за умовами офіційного працевлаштування і не є зареєстрованими фізичними особами-підприємцями.

Законопроектом пропонується встановити, що доходи в рамках спеціального режиму оподатковуються за ставкою 6%, якщо сума доходу протягом року не перевищує 153 розмірів мінімальної заробітної плати (зараз близько 1 млн гривень), а у разі перевищення такої суми - застосовується ставка 18% до суми перевищення.

Автори проекту повідомляють, що в Україні працює 300 тисяч водіїв, які займаються перевезеннями легковими автомобілями на замовлення.

"З них 4% вже є фізичними особами-підприємцями, а від 63% до 100% із постійно зайнятих - будуть, ймовірно, готовими здійснювати свою діяльність офіційно, але без оформлення статусу фізичної особи-підприємця та з оподаткуванням своїх доходів за ставкою в межах 5-6% від надходжень. Загалом фіскальний ефект оцінюється у 1 939 млн гривень", - вважають депутати.

Щодо інших категорій неофіційно зайнятих, то за даними авторів проекту, потенційний фіскальний ефект становить: