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У Раді обґрунтували неможливість відставки Шмигаля

Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля неможлива під час дії воєнного стану в Україні, оскільки вона матиме наслідком відставку усього уряду.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, тому і відставка прем’єр-міністра Шмигаля теж неможлива.

"Юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, я на даний момент не бачу, без внесення змін до законодавства України", - вважає депутат від "Слуги народу".

При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про намір президента Володимира Зеленського змінити Дениса Шмигаля, який очолює уряд з початку коронакризи у березні 2020 році.

Дані останніх опитувань демонструють значне зниження довіри українців до уряду, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та депутатів з фракції "Слуга народу".

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