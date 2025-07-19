У Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років, - Стефанчук

Чоловікам віком від 18 до 24 років можуть дозволити виїзд за межі України. Таку ініціативу обговорюють в парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, якого цитує "Ми-Україна".
"Український парламент - це 398 станом на зараз людей, наділених правом законодавчої ініціативи. Ініціатив в парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету", - заявив спікер ВР.
За його словами, ідеї щодо виїзду чоловіків до 24 років є в парламенті, але яким буде рішення Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки - поки невідомо.
"Від 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений - я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією", - додав Стефанчук.
Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Проте у травні нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.
За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.