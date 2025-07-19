В Раде обсуждают возможность выезда за границу мужчин до 24 лет, - Стефанчук

"Украинский парламент - это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", - заявил спикер ВР.

По его словам, идеи насчет выезда мужчин до 24 лет есть в парламенте, но каким будет решение Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке - пока неизвестно.

"От 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах. Какой механизм будет найден - я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", - добавил Стефанчук.

