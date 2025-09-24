ua en ru
Як в Європі. В Україні хочуть ввести інструмент, який може суттєво захистити покупців нерухомості

Україна, Середа 24 вересня 2025 17:22
Як в Європі. В Україні хочуть ввести інструмент, який може суттєво захистити покупців нерухомості Фото: Олена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Сергій Новіков

В Україні обговорюють можливість запровадження нового інструменту, який допоможе захистити покупців нерухомості. Мова про відкриті ескроу-рахунки, які не будуть заморожені впродовж усього процесу будівництва обʼєкта нерухомості.

Про це повідомила Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

"Лише 15% обʼєктів житлового будівництва, розпочатого в 2022 році, було вчасно введено в експлуатацію вчасно, а 30% обʼєктів, розпочатих у той же період, так і були добудовані. Одна з причин - майже неможливе проєктне фінансування, оскільки девелоперські компанії за стандартами НБУ класифікуються як ризикові чи навіть "дефолтні". Щоб змінити правила гри, на рівні держави пропонують запровадити так звані ескроу-рахунки, створити девелоперський гарантійний фонд", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, попри війну в українців зростає попит на безпечні та зрозумілі механізми інвестування в нове житло. Однак через те, що більшість девелоперських компаній класифікуються за стандартами НБУ як ризикові чи навіть "дефолтні", проєктне фінансування для них практично неможливе. Наслідок - лише 15% обʼєктів житлового будівництва здається вчасно, більше половини зведено із запізненням від кількох місяців до двох років, а третина обʼєктів, розпочатих у 2022 році, так і не відновили будівництво.

Для стабілізації ситуації як на ринку, так і на рівні держави триває обговорення щодо заходів, які можуть цьому сприяти. Одним з інструментів, який наразі розглядають як потенційно ефективний є запровадження довірчих будівельних рахунків, – ескроу.

"Це рахунок у банку, на який покупець вносить певні кошти за квартиру. Вони не потрапляють одразу до забудовника, а розкриваються лише за умови виконання конкретних етапів будівництва. Такий підхід гарантує: гроші працюють виключно на той об’єкт, для якого вони були залучені", - пояснила голова комітету містобудування.

Другий важливий аспект - проєктне фінансування, оскільки механізм ескроу має працювати у зв’язці з кредитами від банків для забудовників. Це, додала Олена Шуляк, дозволить забезпечити стабільне фінансування об’єктів і зменшить ризики, що житловий комплекс залишиться недобудованим.

"Реалізація такої моделі - логічне продовження впровадження Стратегії розвитку іпотечного кредитування, ухваленої Радою з фінансової стабільності в липні 2025 року. В документі чітко визначено необхідність підвищення контрольованості фінансування будівництва та створення механізму заміни недобросовісного забудовника", - наголосила нардепка.

При цьому вона зазначила, що важливо рухатися крок за кроком. Спершу – запуск ескроу для іпотечних угод, щоб банки почали кредитувати "первинку" без страху. Далі - пілотні проєкти з проєктним фінансуванням і реальна робота гарантійного фонду.

"Наскільки ми зможемо створити чесні та зрозумілі правила гри, залежить майбутнє ринку житла. Ба більше, у нас є дорожня карта від Світового банку, є підтримка НБУ", - зауважила Олена Шуляк.

Наступним кроком, повідомила вона, буде зустріч з девелоперами щодо подальших кроків, а також напрацювання механізму впровадження експериментального порядку, щоб побачити, як на практиці буде працювати цей інструмент.

Важливо

24 вересня відбулося спеціальне засідання іпотечного комітету національної асоціації банків України з представниками регулятора, де порушили питання актуальності змін до законодавства, що допоможуть як стабілізувати ситуацію на первинному ринку нерухомості, так і захистити громадян, які інвестують у "первинку".

