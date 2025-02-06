У Раді назвали головний мотиваційний пакет для військових за контактом

Як зазначив депутат, дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

"Але на моє переконання як фахівця-правника, це буде порушувати принцип рівності. Тому що будуть поруч сидіти в окопах військовослужбовці, один з яких може отримувати більші грошові кошти за виконання того самого функціоналу", - сказав він.

На його думку, буде все-таки найбільш прийнятний варіант - це одноразові грошові виплати при укладанні контракту, які забезпечать можливості вирішити соціальні проблеми, ще якісь, те, що потрібно купити на потреби родини і та далі, якщо військовослужбовці будуть йти на контракт.

"Тому головний мотиваційний пакет - це якраз одноразові грошові виплати", - сказав Веніславський.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участі в бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Зараз українські військові можуть отримати шість видів додаткової винагороди за участь в обороні країни.

Перший вид доплат - це 100 тисяч гривень на місяць для тих військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях.

Доплати в розмірі 70 тисяч отримують ті, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом - у першому ешелоні оборони чи наступу.

Доплати в розмірі 50 тисяч гривень можуть отримати ті військові, які виконують бойові завдання у штабі.

Доплата в розмірі 30 тисяч гривень передбачені для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до наказів.

Доплати в розмірі від 15 тисяч до 30 тисяч гривень призначені для інструкторів у навчальних військових частинах.

Доплати для курсантів військових вишів становлять 2350 гривень.