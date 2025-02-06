В Раде назвали главный мотивационный пакет для военных по контакту

Как отметил депутат, дискутировалось об увеличении денежного обеспечения военнослужащих.

"Но по моему убеждению как специалиста-юриста, это будет нарушать принцип равенства. Потому что будут рядом сидеть в окопах военнослужащие, один из которых может получать большие денежные средства за выполнение того же функционала", - сказал он.

По его мнению, будет все-таки наиболее приемлемый вариант - это единовременные денежные выплаты при заключении контракта, которые обеспечат возможности решить социальные проблемы, еще какие-то, то, что нужно купить на нужды семьи и так далее, если военнослужащие будут идти на контракт.

"Поэтому главный мотивационный пакет - это как раз одноразовые денежные выплаты", - сказал Вениславский.

Доплаты военным

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Сейчас украинские военные могут получить шесть видов дополнительного вознаграждения за участие в обороне страны.

Первый вид доплат - это 100 тысяч гривен в месяц для тех военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Доплаты в размере 70 тысяч получают те, кто находится непосредственно на линии столкновения с врагом - в первом эшелоне обороны или наступления.

Доплаты в размере 50 тысяч гривен могут получить те военные, которые выполняют боевые задачи в штабе.

Доплата в размере 30 тысяч гривен предусмотрены для военных, которые выполняют боевые или специальные задачи в соответствии с приказами.

Доплаты в размере от 15 тысяч до 30 тысяч гривен предназначены для инструкторов в учебных воинских частях.

Доплаты для курсантов военных вузов составляют 2350 гривен.