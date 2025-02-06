У Раді назвали головний мотиваційний пакет для військових за контактом
Найбільш справедливим варіантом буде платити при укладанні контракту для військових. Це одноразові грошові виплати.
Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Як зазначив депутат, дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
"Але на моє переконання як фахівця-правника, це буде порушувати принцип рівності. Тому що будуть поруч сидіти в окопах військовослужбовці, один з яких може отримувати більші грошові кошти за виконання того самого функціоналу", - сказав він.
На його думку, буде все-таки найбільш прийнятний варіант - це одноразові грошові виплати при укладанні контракту, які забезпечать можливості вирішити соціальні проблеми, ще якісь, те, що потрібно купити на потреби родини і та далі, якщо військовослужбовці будуть йти на контракт.
"Тому головний мотиваційний пакет - це якраз одноразові грошові виплати", - сказав Веніславський.
Доплати військовим
Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участі в бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
Зараз українські військові можуть отримати шість видів додаткової винагороди за участь в обороні країни.
Перший вид доплат - це 100 тисяч гривень на місяць для тих військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях.
Доплати в розмірі 70 тисяч отримують ті, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом - у першому ешелоні оборони чи наступу.
Доплати в розмірі 50 тисяч гривень можуть отримати ті військові, які виконують бойові завдання у штабі.
Доплата в розмірі 30 тисяч гривень передбачені для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до наказів.
Доплати в розмірі від 15 тисяч до 30 тисяч гривень призначені для інструкторів у навчальних військових частинах.
Доплати для курсантів військових вишів становлять 2350 гривень.