В Раде назвали главный мотивационный пакет для военных по контакту
Наиболее справедливым вариантом будет платить при заключении контракта для военных. Это единоразовые денежные выплаты.
Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Как отметил депутат, дискутировалось об увеличении денежного обеспечения военнослужащих.
"Но по моему убеждению как специалиста-юриста, это будет нарушать принцип равенства. Потому что будут рядом сидеть в окопах военнослужащие, один из которых может получать большие денежные средства за выполнение того же функционала", - сказал он.
По его мнению, будет все-таки наиболее приемлемый вариант - это единовременные денежные выплаты при заключении контракта, которые обеспечат возможности решить социальные проблемы, еще какие-то, то, что нужно купить на нужды семьи и так далее, если военнослужащие будут идти на контракт.
"Поэтому главный мотивационный пакет - это как раз одноразовые денежные выплаты", - сказал Вениславский.
Доплаты военным
Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.
Сейчас украинские военные могут получить шесть видов дополнительного вознаграждения за участие в обороне страны.
Первый вид доплат - это 100 тысяч гривен в месяц для тех военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях.
Доплаты в размере 70 тысяч получают те, кто находится непосредственно на линии столкновения с врагом - в первом эшелоне обороны или наступления.
Доплаты в размере 50 тысяч гривен могут получить те военные, которые выполняют боевые задачи в штабе.
Доплата в размере 30 тысяч гривен предусмотрены для военных, которые выполняют боевые или специальные задачи в соответствии с приказами.
Доплаты в размере от 15 тысяч до 30 тысяч гривен предназначены для инструкторов в учебных воинских частях.
Доплаты для курсантов военных вузов составляют 2350 гривен.