У Раді назвали дату голосування за відставку генпрокурора Кравченка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За його словами, депутати розглянуть питання про відставку Кравченка у вівторок.

Ранішегенеральний прокурор подав заяву про відставку. Це сталося 7 вересня на тлі розслідування НАБУ та САП у справі "Карфаген", у рамках якого фігурантами стали співробітники Офісу генерального прокурора.

Кравченко назвав своє рішення про відставку політичним і наголосив, що ухвалив його усвідомлено. При цьому він заявив, що не має наміру допускати використання посади генпрокурора у політичному протистоянні.

Таким чином, уже 15 вересня парламент має визначити подальшу долю Кравченка на посаді генерального прокурора.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав Верховну Раду невідкладно підтримати його звільнення. При цьому гарант заявив, що бачить для генерального прокурора Руслана Кравченка єдиний варіант - піти з посади. За словами глави держави, Кравченко має залишити посаду, незважаючи на те, що сам генпрокурор вважає те, що відбувається, політичним тиском.

Тим часом РусланКравченко виїхав за межі України. Генеральний прокурор повідомив, що перебуває за кордоном у рамках службового відрядження, під час якого планує провести зустрічі з міжнародними партнерами та обговорити з ними ситуацію в системі антикорупційних органів України.

Зазначимо, що 14 вересня Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та закликав його залишити посаду.

За словами генпрокурора, Кривоносу звинувачують у підробці офіційних документів задля отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивного усиновлення дитини, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності в суді.