У Раді натякнули на виробництво Україною далекобійних ракет: "Ми над цим працюємо"

"Ми над цим працюємо. Мені подобається цей відомий діалог, коли до Ізраїлю приїжджали і запитували, чи є в них ядерна зброя: "Ні, в нас її немає, але якщо буде потрібно - ми її застосуємо". Так-от: "У нас немає далекобійних ракет, але якщо виникне потреба, ми застосуємо такі ракети власного виробництва по території Російської федерації", - сказав він.

Він нагадав, що нещодавно США оголосили, що в черговому пакеті військової допомоги для України будуть боєприпаси GLSDB до HIMARS дальністю до 150 кілометрів.

"Досі ведуться постійні дискусії, що більш далекобійні засоби ураження, на думку деяких наших західних партнерів, можуть спричинити подальшу ескалацію. Хоча мені складно уявити, про яку подальшу ескалацію йдеться. Вже перейдені всі можливі рівні ескалації, які Путін міг собі дозволити, в тому числі і застосування ракет по цивільних інфраструктурних об'єктах. Проте така обережність зберігається, на превеликий жаль", - констатував Веніславський.

З іншого боку, він наполягає, що для подібних рішень є дійсно об'єктивні причини.

"Світ був не готовим до такої війни. Світ не накопичував такої кількості боєприпасів, скільки їх зараз використовують Збройні сили України і ворожі війська Російської федерації. Це найбільш масове застосування різних засобів ураження ще з часів Другої світової війни – такого ще не було за останні 80 років. Витрачання боєприпасів дуже інтенсивне, а виробничі потужності не встигають за цими темпами", - пояснив нардеп.

Що стосується більш далекобійних боєприпасів для HIMARS, то тут, за словами Веніславського, також є і політична складова.

"Нам ніби їх і пообіцяли, бо вони дозволять нам більш ефективно воювати, вражати цілі в тилу і це сприятиме контрнаступальним діям української армії. З іншого боку, кількість цих боєприпасів справді дуже не велика. До того ж, коли ухвалюється рішення про передачу таких зразків озброєння, то закордонні політики також мають запевняти своїх виборців, що це не призведе до послаблення їхньої власної обороноздатності. Тобто вони не можуть віддати нам усе, що в них є. Зараз їм справді доведеться замовляти виготовлення цих ракет у виробників. Водночас якщо ми отримаємо навіть десятки таких ракет – це істотно допоможе", - резюмував він.