До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів

До Верховної Ради надійшли подання премʼєр-міністра про призначення низки міністрів. Подання надійшли за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійногоа представник Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністром юстиції пропонується призначити Ольгу Стефанішину.
Віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій - Олексія Кулебу.
Міністром аграрної політики та продовольства - Віталія Коваля.
Міністром молоді та спорту - Матвія БІдного.
Міністром захисту довкілля та природних ресурсів - Світлану Гринчук.
Міністром у справах ветеранів - Наталію Калмикову.
Міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Германа Сметаніна.
Міністром культури та стратегічних комунікацій - Миколу Точицького.
Вчора, 4 вересня, народні депутати звільнили Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з посади очільника Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна депутати не підтримали. Пізніше РБК-Україна дізналося, чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.
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