В Раду поступили представления на назначение новых министров

В Верховную Раду поступили представления премьер-министра о назначении ряда министров. Представления поступили по предложению депутатской фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представитель Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука .
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции предлагается назначить Ольгу Стефанишину.
Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития общин и территорий – Алексея Кулебу.
Министром аграрной политики и продовольствия – Виталия Коваля.
Министром молодежи и спорта – Матвея Бедного.
Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов – Светлану Гринчук.
Министром по делам ветеранов – Наталью Калмыкову.
Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности – Германа Сметанина.
Министром культуры и стратегических коммуникаций – Николая Точицкого.
Вчера, 4 сентября, народные депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюску с должности главы Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных.
Отставку Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества депутаты не поддержали . Позже РБК-Украина узнала, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.
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