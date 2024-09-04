ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раду поступили представления на назначение новых министров

Среда 04 сентября 2024 23:47
UA EN RU
В Раду поступили представления на назначение новых министров Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Верховную Раду поступили представления премьер-министра о назначении ряда министров. Представления поступили по предложению депутатской фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представитель Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука .

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции предлагается назначить Ольгу Стефанишину.

Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития общин и территорий – Алексея Кулебу.

Министром аграрной политики и продовольствия – Виталия Коваля.

Министром молодежи и спорта – Матвея Бедного.

Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов – Светлану Гринчук.

Министром по делам ветеранов – Наталью Калмыкову.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности – Германа Сметанина.

Министром культуры и стратегических коммуникаций – Николая Точицкого.

Вчера, 4 сентября, народные депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюску с должности главы Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных.

Отставку Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества депутаты не поддержали . Позже РБК-Украина узнала, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ