В Раду поступили представления на назначение новых министров

В Верховную Раду поступили представления премьер-министра о назначении ряда министров. Представления поступили по предложению депутатской фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представитель Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука .

Вчера, 4 сентября, народные депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюску с должности главы Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных.

Отставку Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества депутаты не поддержали . Позже РБК-Украина узнала, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.

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