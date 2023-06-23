У Раді ініціювали перевірки військкоматів через скандал з начальником одеського ТЦК

Нардеп прокоментував скандал з начальником одеського територіального центру комплектування Євгеном Борисовим, родина якого придбала під час війни нерухомість в Іспанії.

"Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування", - зазначив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" ініціював звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки військкомів в усіх областях.

Що цьому передувало

Нагадаємо, правоохоронці на початку травня викрили начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його підозрюють у торгівлі так званими "білими квитками", які звільняють від мобілізації. Його відсторонили від виконання службових повноважень

Журналісти з'ясували, що дружина одеського військкома під час повномасштабної війни придбала елітний автомобіль. Пізніше розслідувачі встановили, що родина Борисова купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

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