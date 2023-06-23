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В Раде инициировали проверки военкоматов из-за скандала с начальником одесского ТЦК

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал проверки военкоматов по всей Украине. Он обратится к правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арахамию в Telegram.

Нардеп прокомментировал скандал с начальником одесского территориального центра комплектования Евгением Борисовым, семья которого приобрела во время войны недвижимость в Испании.

"Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования", - отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" инициировал обращение к уполномоченным органам, чтобы провести аналогичные проверки военкомов во всех областях.

Что этому предшествовало

Напомним, правоохранители в начале мая разоблачили начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Его подозревают в торговле так называемыми "белыми билетами", освобождающимися от мобилизации. Его отстранили от исполнения служебных полномочий

Журналисты выяснили, что жена одесского военкома во время полномасштабной войны приобрела элитный автомобиль. Позже расследователи установили, что семья Борисова купила в Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

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Давид АрахамияСлуга народа