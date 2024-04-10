У Раді хочуть зобов'язати співробітників ТЦК вести відеофіксацію та показувати документи

У Верховній раді пропонують зобов'язати представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки при врученні повісток показувати свої службові посвідчення, а також вести фото- та відеофіксацію процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований текст законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

"При врученні повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові посаду, а також пред'явити службові посвідчення", - йдеться у тексті законопроекту.

Зазначається, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Як йдеться у тексті документа, у законопроекті про мобілізацію також будуть: