В Раде хотят обязать сотрудников ТЦК вести видеофиксацию и показывать документы

В Верховной раде предлагают обязать представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки при вручении повесток показывать свои служебные удостоверения, а также вести фото- и видеофиксацию процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

"При вручении повестки представители территориального центра комплектования и социальной поддержки по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество должность, а также предъявить служебные удостоверения", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК, или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Как говорится в тексте документа, в законопроекте о мобилизации также будут: