У Раді хочуть змінити процедуру "лікарняних" виплат: що чекає українців

На початку березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №13062, який передбачає зміни у видачі лікарняних та виплат за тимчасову непрацездатність.
РБК-Україна із посиланням на законопроект розповідає, які зміни очікують українців, якщо його ухвалять.
Зараз працевлаштовані українці у разі хвороби можуть отримати виплати по тимчасовій втраті працездатності тільки на основі електронного лікарняного. Втім, через воєнний стан у лікарів часто немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, щоб оформити документ. Депутати пропонують спростити цей процес.
Новий законопроект дозволить:
Нові правила мають зробити систему лікарняних прозорішою, зручнішою для пацієнтів і водночас захистити бюджет від необґрунтованих виплат.
Якщо законопроект №13062 ухвалять, то це пересічним українцям спростить отримання лікарняних у тих випадках, коли їхні лікарі не матимуть доступу до електронної бази охорони здоров'я.
"Ні страхувальник, ні пацієнт не беруть участі у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність, тому і відповідальність на них не покладається. Отже, ні чинна редакція, ні зміни жодним чином не вплинуть на права та обов'язки пацієнтів", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.
Важливо, що запровадження цих змін не потребує додаткових витрат із держбюджету. Водночас законопроект має позитивно вплинути на процес страхових виплат та мінімізувати корупційні ризики.
Законопроект №13062 зареєстрували у Верховній Раді 4 березня 2025 року. Серед його ініціаторів нардепи від партії "Слуги народу" Давид Арахамія, Галина Третьякова, Василь Вірастюк та інші.
Зараз законопроект перебуває на ознайомленні у профільному Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Поки його ще не виносили на голосування.
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