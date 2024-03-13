У Раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю

Законопроектом передбачено декриміналізацію виробництва та мирного володіння зброї з метою самозахисту шляхом виключення статей 263 та 263-1 з Кримінального кодексу України.

Зараз стаття 263 передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Стаття 263-1 передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з незаконне виготовлення зброї.

"Метою законопроекту є відновлення конституційного правопорядку в Україні в умовах воєнного стану… Також метою законопроекту є стимулювання зброярського підприємництва та налагодження українського виробництва зброї та озброєння", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Обгрунтування проекту

Як зазначають автори проекту, виробництво зброї завжди вважалося рушієм людського прогресу, а володіння зброєю в більшості випадків переслідує законну ціль - самозахист, полювання, спорт, колекціонування тощо.

У випадку зі статтями 263 та 263-1 Кримінального кодексу України, навіть формального кримінального правопорушення не відбувається, оскільки виробництво військової зброї в Україні з 2015 року взагалі не ліцензується, тому немає і формального порушення. Крім того, після втрати чинності закону України "Про власність" в 2007 році, зникли законні обмеження на володіння іншою зброєю для законних цілей, оскільки автоматично почали діяти норми Цивільного кодексу України.

"Варто зауважити, що обмеження та заборони на носіння чи володіння зброєю встановлюються не Кримінальним кодексом України, а відповідними законами, зокрема "Про правовий режим воєнного стану", згідно з яким військові адміністрації відповідно до потреб можуть встановлювати певні обмеження", - йдеться в документі.